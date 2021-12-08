Защита контента и анонимные публикации: Telegram выпустил обновление

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Мессенджер Telegram выпустил очередное обновление, добавив ряд новых функций. В частности, у пользователей появилась возможность установить запрет на хранение или пересылку любого контента в чатах.

Об этом говорится в блоге Telegram.

Администраторы групп и каналов теперь могут сделать так, что их контент будет доступен только участникам, и они не смогут ни переслать его, ни сохранить.

Также пользователи получили возможность удалять сообщения в чате за целый день или за определенный промежуток времени, выбрав диапазон дат.

В мессенджере администраторы групп и каналов теперь могут оставлять комментарии анонимно от имени каналов, а не от собственного имени. Кроме того, появились новые возможности входа в мессенджер и верификации.

Отдельно в Telegram ввели возможность посылать запрос на присоединение к группам и каналам. После получения запроса администраторы могут связаться с пользователями для подтверждения. По словам разработчиков, это открывает для них много разных возможностей: они могут подтвердить запрос, если пользователь, например, просто принял внутренние правила, или совершил какое-то пожертвование авторам канала или группы.