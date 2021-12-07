Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя Infinity признали вменяемым
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Обвиняемого в аварии в Харькове 16-летнего водителя признали вменяемым. Психиатрическая экспертиза показала, что Николай Харьковский осознавал свои действия в момент ДТП.
Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает местное издание Vgorode.
По его словам, экспертиза подтвердила, что у подозреваемого на момент ДТП и в настоящее время нет хронического или временного психического расстройства, слабоумия или другого болезненного состояния психики.
«Подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими», — рассказал Чубенко.
Всего в деле о ДТП назначено около 15 экспертиз. Результаты получены по двум — психиатрической и генетической.
- 26 октября в Харькове в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
- Ранее Харьковский был судим. В 2019 году он стрелял из травматического пистолета в подростка и женщину. Тогда он получил 1 год условно. В сентябре этого года на него составили протокол и оштрафовали за отсутствие водительских прав. Харьковский в своих соцсетях утверждал, что его «отмажут», и всячески хвастался опасной ездой на авто. Infiniti, на котором он попал в ДТП, принадлежит его матери.
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