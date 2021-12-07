Журнал Forbes назвал 100 самых влиятельных женщин в мире. Рейтинг впервые за 11 лет возглавила не Ангела Меркель

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MacKenzie Scott / Facebook

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных женщин планеты. В этом списке — представительницы 30 стран и территорий, которые занимаются финансами, технологиями, политикой, спортом, благотворительностью и культурой. Украинки в него не вошли.

Журнал Forbes назвал главный тезис, который лежит в основе списка: недостаточно иметь деньги или власть, человек должен что-то делать со своим состоянием, голосом или платформой. В рейтинге этого года больше женщин, преуспевших в топ-менеджменте: из 100 женщин списка 40 — руководительницы (наибольший показатель с 2015 года), которые контролируют рекордный доход в $3,3 триллиона.

Впервые за 11 лет рейтинг не возглавила Ангела Меркель, ее вообще убрали из списка после ухода с должности канцлера Германии. Сейчас на первом месте Маккензи Скотт — бывшая супруга основателя компании Amazon Джеффа Безоса, а также филантроп, писательница и третья самая богатая женщина мира. В 2020 году она объявила, что пожертвует $5,8 миллиарда 500 общественным организациям. В июне 2021 года Скотт сказала, что дала еще $2,74 миллиарда 286 организациям.

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Второе место рейтинга заняла Камала Харрис — вице-президент США. Она стала первой женщиной, первой чернокожей американкой и первой американкой азиатского происхождения, которая заняла этот пост.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард — на третьем месте. Она первая женщина на этом посту, а в 2011—2019 годах была первой женщиной, занимающей должность главы Международного валютного фонда.