Журнал Forbes назвал 100 самых влиятельных женщин в мире. Рейтинг впервые за 11 лет возглавила не Ангела Меркель
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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MacKenzie Scott / Facebook
Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных женщин планеты. В этом списке — представительницы 30 стран и территорий, которые занимаются финансами, технологиями, политикой, спортом, благотворительностью и культурой. Украинки в него не вошли.
Журнал Forbes назвал главный тезис, который лежит в основе списка: недостаточно иметь деньги или власть, человек должен что-то делать со своим состоянием, голосом или платформой. В рейтинге этого года больше женщин, преуспевших в топ-менеджменте: из 100 женщин списка 40 — руководительницы (наибольший показатель с 2015 года), которые контролируют рекордный доход в $3,3 триллиона.
Впервые за 11 лет рейтинг не возглавила Ангела Меркель, ее вообще убрали из списка после ухода с должности канцлера Германии. Сейчас на первом месте Маккензи Скотт — бывшая супруга основателя компании Amazon Джеффа Безоса, а также филантроп, писательница и третья самая богатая женщина мира. В 2020 году она объявила, что пожертвует $5,8 миллиарда 500 общественным организациям. В июне 2021 года Скотт сказала, что дала еще $2,74 миллиарда 286 организациям.
Второе место рейтинга заняла Камала Харрис — вице-президент США. Она стала первой женщиной, первой чернокожей американкой и первой американкой азиатского происхождения, которая заняла этот пост.
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард — на третьем месте. Она первая женщина на этом посту, а в 2011—2019 годах была первой женщиной, занимающей должность главы Международного валютного фонда.
Исполнительный директор компании General Motors и первая женщина на этом посту Мэри Барра — на четвертом месте рейтинга. Весной 2020 года она изменила производственные линии GM, чтобы помочь Ventec Life Systems производить критически необходимые аппараты искусственной вентиляции легких.
Американская бизнесвумен и филантроп, соучредительница благотворительного фонда Мелинда Гейтс (бывшая жена Билла Гейтса) — на пятом месте рейтинга. По словам Мелинды, ее миссия — помогать людям вести здоровую и продуктивную жизнь, а большую часть своей работы она посвятила правам женщин и девочек.
В рейтинге этого года есть и дебютантка — новая президент Танзании Самия Сулуху Хасан, которая начала бороться с коронавирусом в стране, потому что ее предшественник вообще отрицал его существование.
Королева Великобритании Елизавета II — на 70-м месте рейтинга. Она потеряла 24 позиции из-за уменьшения количества публичных выступлений и репутационных скандалов, случившихся в этом году (речь идет об интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри).