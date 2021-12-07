CNN: Администрация Байдена рассматривает эвакуацию граждан США на случай вторжения армии России в Украину
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты эвакуации граждан США из Украины, если армия России вторгнется в страну и создаст значительную угрозу безопасности.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники из Белого дома.
Проработкой и планированием действий американской стороны на случай непредвиденных обстоятельств занимается Пентагон. Есть ряд различных сценариев — от небольшой эвакуации госслужащих до более крупной эвакуации американских граждан. CNN отмечает, что такое планирование отражает серьезность оценки возможности вторжения.
Утверждать сценарий возможной эвакуации и принимать решение по ней будет Государственный департамент. Пока понятно, что в случае опасности первыми страну будут покидать дипломаты.
Администрация Байдена детально прорабатывает все моменты, чтобы не быть застигнутой врасплох, как это было в Афганистане. Горький опыт быстрого падения Кабула и вынудил американцев учитывать любые риски.
- По данным западных СМИ, в наступлении на Украину могут участвовать 175 тысяч военных РФ. Такую же оценку дают в Минобороны Украины.
- США, Евросоюз, Великобритания и НАТО обещают России серьезные санкции за вторжение и увеличение поддержки Украины, в том числе военной. Отправка сил НАТО в Украину, однако, не рассматривается.