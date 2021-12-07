Приватизация киевского завода «Большевик»: 1,42 млрд грн поступили в госбюджет
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- Костя Андрейковец
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Wikipedia / Kiyanka
Средства от приватизации «Первого киевского машиностроительного завода» (бывший завод «Большевик») — 1,42 миллиарда гривен — поступили в госбюджет.
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, который недавно объявил о своей отставке.
По его словам, покупатель завода должен еще погасить долги госпредприятия — более 500 млн грн.
Также он сообщил, что за 2020 и 2021 года работа команды Фонда принесла в бюджет 8,1 млрд грн, тогда как за семь предыдущих лет в госбюджет поступило 6,5 млрд грн.
- 27 октября на аукционе Фонда государственного имущества продали завод «Большевик» в рамках большой приватизации. Стартовая цена торгов была на уровне 1,39 миллиарда гривен. В результате завод продали за 1,429 миллиарда гривен ООО «Дженерал Коммерс», связанной с холдингом UFuture, принадлежащим бизнесмену Василию Хмельницкому. Новые владельцы обещают создать на месте завода инновационную инфраструктуру с миллиардными инвестициями, а также новые рабочие места.
- 17 ноября Антимонопольный комитет временно приостановил приватизацию завода и начал проверять возможный сговор участников аукциона.
- Через день Дмитрий Сенниченко объявил о своей отставке, но уточнил, что это не из-за «Большевика». СМИ связывали отставку с приватизацией завода.