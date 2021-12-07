На портале «Дія.Бізнес» появился раздел, где предприниматели могут выбрать финансовые программы

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Министерство обороны Украины

С сегодняшнего дня, 7 декабря, на портале «Дія.Бізнес» заработал новый раздел для предпринимателей, где можно выбрать необходимую финансовую программу, прочитать подробные условия получения средств и обратиться непосредственно в банковские и другие учреждения. Раздел получил название «Маркетплейс финансовых возможностей для бизнеса».

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

В новом разделе есть информация о более чем 60 финансовых программах и возможностях для бизнеса, в частности о кредитных программах, лизинге, альтернативном финансировании, государственных программах поддержки, грантовых программах и пр.

В Минцифры обещают, что в декабре в разделе появятся новые функции и фильтры — предприниматели смогут выбрать необходимую для финансирования сумму, процентную ставку, тип финансирования и другое.