На портале «Дія.Бізнес» появился раздел, где предприниматели могут выбрать финансовые программы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Министерство обороны Украины
С сегодняшнего дня, 7 декабря, на портале «Дія.Бізнес» заработал новый раздел для предпринимателей, где можно выбрать необходимую финансовую программу, прочитать подробные условия получения средств и обратиться непосредственно в банковские и другие учреждения. Раздел получил название «Маркетплейс финансовых возможностей для бизнеса».
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
В новом разделе есть информация о более чем 60 финансовых программах и возможностях для бизнеса, в частности о кредитных программах, лизинге, альтернативном финансировании, государственных программах поддержки, грантовых программах и пр.
В Минцифры обещают, что в декабре в разделе появятся новые функции и фильтры — предприниматели смогут выбрать необходимую для финансирования сумму, процентную ставку, тип финансирования и другое.
- 15 июля Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о создании «Дія City». У резидентов «Дія City» будет льготный режим налогообложения, который будет стимулировать развитие IT-сферы. 11 августа закон о «Дія City» подписал президент Владимир Зеленский.
- Теперь Верховная Рада должна принять во втором чтении и в целом налоговый законопроект о «Дія Сity».
- «Дія City» – это специальный правовой режим для IT-индустрии, который позволит создать в Украине мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать самые амбициозные инновационные и бизнес-идеи и эффективно их воплощать.