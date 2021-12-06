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Wizz Air отменила 20 рейсов из Украины до весны следующего года

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Венгерский лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины до весны следующего года.

Об этом пишет Lowcostavia.

В частности, с января по март 2020 года будут отменены следующие направления:

Кроме того, не будет выполняться ни один рейс из Запорожья и из Одессы (кроме рейса Одесса – Абу-Даби, который планируют возобновить от 10 февраля).