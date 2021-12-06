В России зафиксировали COVID-штамм «Омикрон»
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- Костя Андрейковец
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Getty Images / «Бабель»
В России подтвердили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».
Об этом сообщает «Русская служба ВВС».
В Роспотребназдзоре заявили, что штамм выявили у двух граждан РФ, которые вернулись из Южно-Африканской Республики. Накануне в ведомстве сообщили, что коронавирус выявили у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР и Намибии. Всех их отправили в обсерватор.
- Украина с 3 декабря ввела ограничения на въезд из стран Южной Африки из-за распространения штамма «Омикрон». В Украине его пока не выявляли.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.
- В ВОЗ призывают не паниковать из-за «Омикрона». Смертей от него еще не зафиксировали.