Канада не будет расширять военную миссию в Украине, чтобы не спровоцировать Путина
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Canadian Army | Armée canadienne / Flickr
Канада не будет расширять свою военную миссию в Украине из-за опасений спровоцировать Россию начать активные военные действия на границе.
Об этом пишет The Globe and Mail.
В Министерстве обороны Канады признали, что расширение присутствия НАТО в Украине может спровоцировать, а не сдержать президента России Владимира Путина. Канада не планирует направлять дополнительные силы.
На прошлой неделе издание The Globe and Mail сообщало, что Канада может направить в Украину военных для усиления миссии Unifier, отправить военный корабль в Черное море или переместить из Румынии истребители CF-18. Теперь канадская сторона решила идти дипломатическим путем.
- По данным CNN, США еще думают, отправлять ли в Украину дополнительное вооружение и советников. В Кремле говорят, что это приведет к обострению ситуации. В США в ответ пригрозили сильными санкциями, «от которых ранее воздерживались».
- По данным западных СМИ, в наступлении на Украину могут принять участие 175 тысяч военных РФ.