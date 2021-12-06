Канада не будет расширять военную миссию в Украине, чтобы не спровоцировать Путина

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Canadian Army | Armée canadienne / Flickr

Канада не будет расширять свою военную миссию в Украине из-за опасений спровоцировать Россию начать активные военные действия на границе.

Об этом пишет The Globe and Mail.

В Министерстве обороны Канады признали, что расширение присутствия НАТО в Украине может спровоцировать, а не сдержать президента России Владимира Путина. Канада не планирует направлять дополнительные силы.

На прошлой неделе издание The Globe and Mail сообщало, что Канада может направить в Украину военных для усиления миссии Unifier, отправить военный корабль в Черное море или переместить из Румынии истребители CF-18. Теперь канадская сторона решила идти дипломатическим путем.