США ужесточили правила въезда — сократили срок действия тестов на коронавирус
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Roman Koester / Unsplash
В США приняли решение ужесточить правила въезда для людей из всех стран. Это касается как вакцинированных, так и невакцинированных.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Новые требования касаются только прибывающих в страну самолетом. Все они должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за 24 часа до въезда. Ранее тест был действителен 72 часа.
Эти правила распространяются на всех людей старше 2 лет. В США также напомнили, что до 18 марта в самолетах, аэропортах, поездах и автобусах продлили масочный режим. Штраф за отсутствие маски — $500—3 000.
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