За сутки коронавирусом заразились более 4 тысяч украинцев. Вакцинировались — 70 тысяч
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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За минувшие сутки, 5 декабря, в Украине коронавирусом заразились почти 4,5 тысячи человек. Среди них 429 детей и 52 медика.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы попали 1 660 больных, а 239 человек умерли от осложнений. В то же время 9 082 украинца выздоровели от коронавируса.
Также в течение суток 27 тысяч украинцев вакцинировались первой дозой вакцины, а 43 тысячи — второй дозой. Всего в Украине уже 13,7 миллиона человек получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине стабилизируются все показатели — регионы будут постепенно выходить из «красных» зон. Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.
- Украина с 3 декабря ввела ограничения на въезд из стран Южной Африки из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».