За сутки коронавирусом заразились более 4 тысяч украинцев. Вакцинировались — 70 тысяч

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За минувшие сутки, 5 декабря, в Украине коронавирусом заразились почти 4,5 тысячи человек. Среди них 429 детей и 52 медика.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы попали 1 660 больных, а 239 человек умерли от осложнений. В то же время 9 082 украинца выздоровели от коронавируса.

Также в течение суток 27 тысяч украинцев вакцинировались первой дозой вакцины, а 43 тысячи — второй дозой. Всего в Украине уже 13,7 миллиона человек получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.