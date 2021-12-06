В Украине ужесточили карантинные правила: что изменилось
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Чузавков Сергей / УНИАН фото
В Украине с 6 декабря заработали новые карантинные правила. Они ужесточили ограничения в «желтых» и «красных» карантинных зонах.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Теперь будет сокращен срок действия сертификатов о вакцинации одной дозой вакцины — со 120 дней до 30 дней.
Также в «желтых» зонах значительно усилят ограничения. Учебные заведения не смогут работать, если в них вакцинированы по меньшей мере одной дозой менее 100% работников, а также будет запрещена работа кинотеатров, театров, заведений питания, спортзалов, бассейнов, гостиниц. Они смогут работать только, если 100% их работников вакцинированы хотя бы одной дозой.
То же самое касается и посетителей — они должны продемонстрировать COVID-сертификат о вакцинации по крайней мере одной дозой или отрицательный тест, или справку о выздоровлении.
Аналогичные правила введены и для «красной» карантинной зоны. Там бизнес сможет работать, если все работники и посетители вакцинированы двумя дозами вакцины.
Также правительство обязало все заведения обязательно проверять у всех COVID-сертификаты, сканировать их QR-коды. За ненадлежащую проверку предусмотрены штрафы.
- Украина с 3 декабря ввела ограничения на въезд из стран Южной Африки из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине стабилизируются все показатели — регионы будут постепенно выходить из «красных» зон. Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.