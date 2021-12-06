В Украине ужесточили карантинные правила: что изменилось

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Чузавков Сергей / УНИАН фото

В Украине с 6 декабря заработали новые карантинные правила. Они ужесточили ограничения в «желтых» и «красных» карантинных зонах.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Теперь будет сокращен срок действия сертификатов о вакцинации одной дозой вакцины — со 120 дней до 30 дней.

Также в «желтых» зонах значительно усилят ограничения. Учебные заведения не смогут работать, если в них вакцинированы по меньшей мере одной дозой менее 100% работников, а также будет запрещена работа кинотеатров, театров, заведений питания, спортзалов, бассейнов, гостиниц. Они смогут работать только, если 100% их работников вакцинированы хотя бы одной дозой.

То же самое касается и посетителей — они должны продемонстрировать COVID-сертификат о вакцинации по крайней мере одной дозой или отрицательный тест, или справку о выздоровлении.

Аналогичные правила введены и для «красной» карантинной зоны. Там бизнес сможет работать, если все работники и посетители вакцинированы двумя дозами вакцины.

Также правительство обязало все заведения обязательно проверять у всех COVID-сертификаты, сканировать их QR-коды. За ненадлежащую проверку предусмотрены штрафы.