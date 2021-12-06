Авария на Бурштынской ТЭС: один из пострадавших при взрыве скончался в больнице
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Один из работников Бурштынской ТЭС, пострадавший при взрыве 28 ноября, скончался в больнице. Он получил серьезные ожоги.
Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.
Там отметили, что при взрыве работник получил около 60% ожогов кожи.
«Все время врачи боролись за жизнь потерпевшего, администрация станции полностью снабжала его медикаментами, предоставляла все необходимое. 24/7 станция была на связи с родными и медиками. Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения были несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.
На Бурштынской ТЭС подчеркнули, что состояние других пострадавших стабильно и угрозы их жизни нет.
Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын, на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Она входит в состав «ДТЭК Западэнерго» и работает за счет семи энергоблоков общей мощностью 1 172 МВт.
- Авария произошла примерно в десять вечера 28 ноября на 7-м энергоблоке. Предварительно, разорвалась экранная труба на котле, из-за чего произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. С ожогами госпитализировали пять человек.
- По данным журналистского расследования, на Бурштынской тепловой электростанции произошла масштабная авария, из-за которой в реку Днестр и в окружающую среду могло попасть опасное количество мышьяка. Компания «ДТЭК Энерго», принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, якобы попыталась скрыть масштабы аварии, а Государственную экологическую инспекцию на проверку не пустила.