Телеведущего Криса Куомо уволили из CNN. Он помогал своему брату (экс-губернатору Нью-Йорка) в скандале о домогательствах

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Chris Cuomo/Facebook

Американский телеканал CNN уволил одного из самых популярных телеведущих — Криса Куомо. Его обвинили в нарушении журналистской этики, поскольку он помогал брату и бывшему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо во время скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Соответствующее заявление уже обнародовано на сайте телерадиокомпании.

Медиа приняло это решение после появления «дополнительной информации» от независимой юридической компании, расследовавшей возможное злоупотребление Крисом Куомо своими служебными обязанностями. Журналист якобы давал советы помощникам и сторонникам тогда еще губернатора Эндрю Куомо, а также пытался воспользоваться своими связями в прессе, чтобы «отбелить» имя брата.

Комментируя свое увольнение, Куомо сказал, что «гордится командой Cuomo Prime Time, сделавшей этот продукт № 1 на CNN».

«Я не хочу, чтобы мое время на CNN заканчивалось таким образом, но я уже говорил вам, почему и как я помог своему брату, и готов предоставить еще больше информации», — подчеркнул Крис Куомо.

51-летний телеведущий работал на CNN с 2013 года, а в 2017-м начал вести одну из самых популярных авторских новостных программ.