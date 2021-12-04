Турция готова организовать диалог Зеленского и Путина во избежание эскалации в регионе
- Автор:
- София Телишевская
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов организовать переговоры президентов Украины и России, чтобы предотвратить эскалацию ситуации в регионе.
Об этом заявил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин в интервью Anadolu.
Он отметил, что у Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, поэтому она готова сделать все, чтобы снизить напряжение.
«Президент Турции может сделать конструктивный шаг и организовать диалог Владимира Зеленского и Владимира Путина, что будет способствовать снижению напряженности», — сказал Калин.
По его словам, противостояние двух стран не отвечает интересам региона, в частности Турции.
Недавно министерство иностранных дел России отвергло предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в урегулировании военного конфликта между Украиной и Россией.
- 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. В Офисе президента приветствовали такую позицию союзной Турции.
- В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он передал Владимиру Путину через Эрдогана список крымских татар, освобождения которых требует Украина.