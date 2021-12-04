Главари «ДНР» и «ЛНР» получили партбилеты «Единой России»

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Бывший президент России Дмитрий Медведев, возглавляющий партию «Единая Россия» Владимира Путина, вручил партбилеты главарям «ЛНР» Леониду Пасечнику и «ДНР» Денису Пушилину.

Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Кроме боевиков, партбилеты получили временный исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба, а также министр образования России Сергей Кравцов.

К тому же членом ЕР стал депутат Госдумы, певец Денис Майданов и ряд других депутатов.