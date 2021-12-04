Глава МИД Беларуси заявил, что из-за санкций Евросоюза страна может утратить государственность

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Беларусь может потерять государственность, если Запад продолжит санкционное давление.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не произошло», — подчеркнул он.

По мнению Макея, после этого Европейский Союз «навсегда потеряет Беларусь».

«Я думаю, что это совершенно не в пользу Европы. Я считаю, что всегда есть возможность выхода из любой ситуации, в частности, из той сложной ситуации, в которой сейчас оказались отношения между Беларусью и Европейским Союзом», — добавил беларусский министр.

Также Макей пожаловался, что «европейские партнеры впитывают одностороннюю информацию из так называемых надежных источников» и предпринимают соответствующие шаги, направленные «фактически на разрушение суверенитета и независимости Беларуси».