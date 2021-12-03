«Укрзалізниця» впервые позволила заказывать групповые билеты онлайн. И сделала их дешевле

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Kalegin Michail / Unsplash

«Укрзалізниця» впервые открыла возможность заказывать групповые билеты онлайн. Это уже можно сделать на этом портале.

Об этом компания сообщила в пятницу, 3 декабря.

Раньше для того, чтобы оформить групповую перевозку, пассажирам нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов: сначала чтобы заполнить вручную заявление и предварительно зарезервировать вагон, затем для того, чтобы оплатить. Сейчас кассу вокзала необходимо будет посетить только на финальном этапе получения билетов и оплатить их полную стоимость (в перспективе это переведут в онлайн).

Кроме того, «Укрзалізниця» сделала заказ групповых перевозок дешевле: с 10 декабря стоимость резервирования мест для группы из 30 и более человек будет 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с детей до 18 лет (ранее для взрослых было 80 гривен, 40 для детей — и независимо от размера группы).