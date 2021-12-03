«Слишком рано делать выводы»: в ВОЗ призывают не паниковать из-за нового штамма «Омикрон»

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Во Всемирной организации здравоохранения призывают не паниковать из-за появления нового штамма коронавируса «Омикрон». Там отмечают, что информации о нем слишком мало, чтобы делать выводы.

Об этом рассказала главная научная сотрудница ВОЗ Сумья Сваминатан, пишет Reuters.

По ее словам, сейчас также невозможно утверждать, станет ли штамм «Омикрон» доминирующим в мире. Для этого ему нужно быть более заразным, чем «Дельта».

«Насколько нам следует беспокоиться? Нам нужно быть готовыми и осторожными, а не паниковать, потому что мы находимся в другой ситуации, чем годом ранее», — подчеркнула она.

Директор компании BioNTech, разработавшей вакцину от коронавируса совместно с Pfizer, Угур Сахин отметил, что ученые ожидали появления подобного мутированного штамма, но в следующем году.

Сейчас они все больше и больше понимают, что штамм «Омикрон» действительно более заразный и заражает вакцинированных людей, однако, по мнению Сахина, вакцины все еще защищают от тяжелого течения болезни.