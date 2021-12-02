Спрос на iPhone 13 ниже, чем ожидала компания Apple. Не помогли даже рождественские праздники

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Компания Apple предупредила своих партнеров о необычном снижении спроса на смартфоны iPhone 13 в канун рождественских и новогодних праздников.

Об этом сообщило американское издание Bloomberg.

После презентации новой линейки iPhone компания ожидала продать к концу 2021 года 90 миллионов iPhone 13, но затем снизила планку до 80 миллионов. Но здесь причина была в нехватке микрочипов для смартфонов. Однако уже сейчас компания считает, что и планка в 80 млн слишком завышена из-за отсутствия спроса на новую модель.

По данным Bloomberg, компания рассчитывала на большие продажи перед праздничным периодом, но этого не произошло.

Эксперты полагают, что причиной низкого спроса стало желание людей пропустить новую линейку и дождаться выхода iPhone 14 с более существенными изменениями. Недавно профильный сайт Engadget сообщил, что следующий iPhone получит заметное обновление в дизайне — с едва заметной камерой на передней панели и металлической окантовкой корпуса вроде модели iPhone 4.