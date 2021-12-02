Кипр ужесточает правила въезда из-за штамма Omicron. Вакцинированные туристы должны делать ПЦР-тесты по прибытии в страну

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Igor Starkov / Unsplash

С 6 декабря Кипр изменяет правила въезда для граждан Украины с 12 лет. Украинцы по меньшей мере до 10 января будут обязаны делать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в страну.

Об этом сообщается на странице консульского отдела посольства Украины в Республике Кипр.

Как отмечается, такие меры правительство Кипра ввело для сдерживания пандемии и защиты системы здравоохранения от увеличения количества госпитализаций больных COVID-19 в связи с распространением нового варианта коронавируса Omicron.

ПЦР-тесты обязаны делать все люди по прибытии в Кипр воздушным или морским транспортом, независимо от страны отправления и наличия у них документов о вакцинации или выздоровлении от коронавируса.

Отдельно отмечается, что ПЦР-тест будут оплачивать сами пассажиры.

В то же время пассажиры, въезжающие в страну из портов для кратковременного посещения, должны иметь отрицательный сертификат ПЦР-тест сроком до 72 часов, а на Кипре они должны сделать экспресс-тесты на антиген за средства республики.

В аэропортах Ларнака и Пафос уже ввели выборочное ПЦР-тестирование пассажиров на коронавирус. Оно продлится до 6 декабря.