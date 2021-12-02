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Итоги 2021 года. Apple опубликовала список самых популярных треков в Украине и мире

Автор:
София Телишевская
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Компания Apple опубликовала списки самых популярных за 2021 год песен в мире и Украине. Первое место в списке Apple Music занял трек Dynamite, вышедший еще в 2020 году.

Самые популярные песни в мире:

Самые популярные песни в Украине:

Недавно и YouTube опубликовал список самых популярных видео в Украине в 2021 году. Так, украинцы больше всего смотрели на YouTube интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент. Лидер по количеству просмотров в Украине – расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце для Путина.