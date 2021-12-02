Итоги 2021 года. Apple опубликовала список самых популярных треков в Украине и мире
- Автор:
- София Телишевская
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Компания Apple опубликовала списки самых популярных за 2021 год песен в мире и Украине. Первое место в списке Apple Music занял трек Dynamite, вышедший еще в 2020 году.
Самые популярные песни в мире:
- Dynamite (BTS);
- Drivers Licence (Оливия Родриго);
- Positions (Ариана Гранде);
- For the Night (Pop Smoke);
- Blinding Lights (The Weeknd).
Самые популярные песни в Украине:
- «Птичка» (HammAli and Navai);
- Rampampam (Minelli);
- «Чистый» (Scriptonite);
- Astronaut in the Ocean (Masked Wolf);
- «Снова я напиваюсь» (SLAWA MARLOW);
- Minor (Miyagi and Andy Panda);
- «Пополам» (Branya);
- Cristal and МОЁТ (Morgenstern);
- «Патрон» (Miyagi and Andy Panda);
- The Business (Tiesto).
Недавно и YouTube опубликовал список самых популярных видео в Украине в 2021 году. Так, украинцы больше всего смотрели на YouTube интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент. Лидер по количеству просмотров в Украине – расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце для Путина.