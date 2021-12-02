Рада приняла закон о «вакцинационной тысяче» от Зеленского

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата.

Программа по выплате денег за прививку от коронавируса стартует 19 декабря, ее цель — поддержка пострадавшего в результате пандемии бизнеса и мотивация вакцинации. Выплачивать тысячу гривен будут всем вакцинированным, а не только тем, кто сделал прививку после 19 декабря.

Сначала получить средства можно будет только через приложение «Дія» (на специальную банковскую карту), впоследствии в правительстве обещали придумать варианты для тех, у кого нет смартфонов.

Потратить полученную тысячу можно в течение 4 месяцев.