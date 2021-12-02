Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: суд приговорил одного подозреваемого к 12 годам, второго — оправдал

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Шевченковский районный суд Киева приговорил Ярослава Тарасенко к 12 годам тюрьмы за причастность к убийству в Киеве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова в марте 2017 года.

Об этом пишет издание «Ґрати».

Суд выяснил, что Тарасенко был водителем у киллера. Коллегия также признала его виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия — пистолета, найденного при обыске.

При этом коллегия оправдала второго подсудимого — харьковчанина Александра Лося, ранее судимого за разбой. По версии прокуратуры, он следил за экс-депутатом накануне убийства. Судьи решили, что его вина не доказана.

Убийство Вороненкова

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца — украинец Павел Паршев — был ранен охранником российского экс-депутата и впоследствии умер от ранений в больнице. Бывший депутат от Коммунистической партии РФ в 2016 году вместе с женой Марией Максаковой переехал в Киев и получил гражданство Украины. В октябре 2017 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства — бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин. В марте 2018 года его объявили в розыск.