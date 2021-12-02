Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц уходит из политики
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что уходит с должности главы Австрийской народной партии и слагает мандат депутата.
Об этом он заявил во время пресс-конференции 2 декабря, сообщает The Local.
Курц назвал последние несколько месяцев «невероятно напряженным временем» и «американскими горками эмоций».
Экс-канцлер сказал, что недавнее рождение сына дало ему понять, что он больше не хочет заниматься политикой.
Отдельно Курц прокомментировал предъявленные против него обвинения в коррупции, назвав их «ложными». В то же время он заверил, что не является «ни святым, ни преступником».
В пятницу, 3 декабря, состоится заседание федерального исполнительного органа партии, на котором Курц передаст председательство в Австрийской народной партии Августу Вегингеру.
СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщают, что следующим федеральным канцлером Австрии станет министр внутренних дел Карл Нехаммер.
- 6 октября в Вене прокуратура провела обыски в офисе Себастьяна Курца, а также в штаб-квартире Австрийской народной партии. Правоохранители расследуют дело по обвинениям в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений — исследования, опубликованные в СМИ за счет Минфина. Они якобы содержат ложные данные и преследовали цель продвигать политику правительства. Под подозрением Курц и его ближайшее окружение.
- 8 октября в парламенте требовали отставки Курца и угрожали ему вотумом недоверия. На следующий день Курц сам ушел в отставку. Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг.
- 18 ноября парламент Австрии единогласно лишил неприкосновенности бывшего канцлера Себастьяна Курца.