Зеленский зарегистрировал в Раде ряд законопроектов о множественном гражданстве. Вот что он предлагает
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде ряд законопроектов о множественном гражданстве, которые он анонсировал во время ежегодного обращения к парламенту 1 декабря.
Об этом Офис президента сообщил 2 декабря.
Во-первых, законопроект № 6368 должен определить отношение государства к украинским гражданам, у которых есть гражданство других государств (документ уточнит полномочия государственных органов).
Второй законопроект касается нацбезопасности — № 6369. В нем говорится о системе декларирования наличия гражданства других государств и о проверке на достоверность данных в этой декларации. С этим связан еще один законопроект № 6372: об административной ответственности за несвоевременное предоставление или вообще непредоставление декларации о наличии другого гражданства. За специальные попытки скрыть факт двойного гражданства предусмотрена уголовная ответственность.
Также Зеленский предлагает ввести ограничения для судей (№ 6371) и таможенников (№ 6370): если есть еще одно гражданство, то нельзя занимать должность в органах судебной власти и таможенной службы.
- Украинская диаспора подготовила законопроект о легализации двойного гражданства для иностранцев украинского происхождения.
- С 23 июля 2021 года в декларациях чиновников должна отображаться информация об отсутствии гражданства иностранного государства, а также документов, которые дают право на постоянное проживание на территории другого государства.