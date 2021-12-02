Зеленский зарегистрировал в Раде ряд законопроектов о множественном гражданстве. Вот что он предлагает

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде ряд законопроектов о множественном гражданстве, которые он анонсировал во время ежегодного обращения к парламенту 1 декабря.

Об этом Офис президента сообщил 2 декабря.

Во-первых, законопроект № 6368 должен определить отношение государства к украинским гражданам, у которых есть гражданство других государств (документ уточнит полномочия государственных органов).

Второй законопроект касается нацбезопасности — № 6369. В нем говорится о системе декларирования наличия гражданства других государств и о проверке на достоверность данных в этой декларации. С этим связан еще один законопроект № 6372: об административной ответственности за несвоевременное предоставление или вообще непредоставление декларации о наличии другого гражданства. За специальные попытки скрыть факт двойного гражданства предусмотрена уголовная ответственность.

Читайте также: Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство и назвал исключения

Также Зеленский предлагает ввести ограничения для судей (№ 6371) и таможенников (№ 6370): если есть еще одно гражданство, то нельзя занимать должность в органах судебной власти и таможенной службы.