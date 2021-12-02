Ученые обнаружили «спусковой крючок» реакции, приводившей к образованию тромбов после вакцины AstraZeneca
- Автор:
- Олег Панфилович
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Ученые Кардиффского университета заявили, что обнаружили «спусковой крючок» реакции иммунной системы на вакцину от коронавируса AstraZeneca, которая в редких случаях приводила к тромбозу сосудов.
Об этом пишет BBC.
С помощью криоэлектронной микроскопии специалисты решили проследить за аденовирусом, используемым вакциной для доставки генетического материала коронавируса в клетки. Они выяснили, что поверхность аденовируса, как магнит, притягивает специфический белок крови, известный как фактор тромбоцитов 4 (PF4). Этот белок являет собой маленькую молекулу и отвечает за свертываемость крови.
В итоге организм начинает атаковать PF4, поскольку воспринимает его как часть чужеродного аденовируса, к которому белок «прилип». Таким образом, в кровь выделяются антитела, которые слипаются с PF4 и вызывают образование сгустков крови.
Отмечается, что Оксфордский университет, разрабатывавший вакцину совместно с AstraZeneca, отказался комментировать это исследование.
- 7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что обнаружило возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. Агентство, однако, добавило, что риск смерти от коронавируса гораздо выше, чем от побочных эффектов. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что связь между прививкой AstraZeneca и тромбозом вероятна, но не подтверждена.
- В августе сообщалось, что в Великобритании перестали фиксировать случаи тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca с тех пор, как там были введены определенные возрастные ограничения.