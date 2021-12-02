Журналист Денис Бигус заявил, что материал Bihus.Info о слитках золота и картинах Ильи Кивы не соответствует действительности — они ошиблись

Новости

Фото УНИАН

Главный редактор Bihus.Info Денис Бигус сообщил, что их материал о результатах обыска у народного депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы не соответствует действительности.

Соответствующее видеообращение Бигус опубликовал 2 декабря (материал вышел 1 декабря).

«Впервые за 8 лет существования проекта лажа такого масштаба. […] Моя лажа. Хочу принести извинения нашей аудитории и другим СМИ. [...] Впервые мы делаем отзывную кампанию: написанный нами материал не соответствует действительности. После того как мы сделали анализ дома Кивы, который нашли благодаря стримам Рабиновича, один из источников в правоохранительных органах написал, что есть фото с обыска. В результате в этом наборе были фотографии по другому делу», — заявил Бигус.

В расследовании говорилось, что во время обысков в доме Кивы нашли около десяти слитков золота на общую сумму более миллиона гривен, наличными свыше 1,1 миллиона гривен, $500 тысяч и еще более 300 тысяч гривен в автомобиле. Также сообщалось о картине, на которой нардеп изображен в образе итальянского диктатора и идеолога фашизма Бенито Муссолини, однако Кива объяснил, почему ее не задекларировал: это не оригинал, а репродукция.