Россия отвергла предложение Турции стать посредником между Киевом и Москвой в урегулировании войны на Донбассе

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Министерство иностранных дел России отвергло предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в урегулировании военного конфликта между Украиной и Россией.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав войну «внутриукраинским конфликтом».

«О какой-либо посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речь», — сказала Захарова.

Она добавила, что МИД России «не пропустит попытку назвать РФ стороной конфликта».