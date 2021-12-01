Россия отвергла предложение Турции стать посредником между Киевом и Москвой в урегулировании войны на Донбассе
- Автор:
- София Телишевская
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Министерство иностранных дел России отвергло предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в урегулировании военного конфликта между Украиной и Россией.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав войну «внутриукраинским конфликтом».
«О какой-либо посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речь», — сказала Захарова.
Она добавила, что МИД России «не пропустит попытку назвать РФ стороной конфликта».
- 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. В Офисе президента приветствовали такую позицию союзной Турции.
- В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он передал Владимиру Путину через Эрдогана список крымских татар, освобождения которых требует Украина.