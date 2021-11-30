Офис президента (в который раз) заверяет, что заместитель главы ОП Олег Татаров не курирует СБУ, НАБУ и прокуратуру

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Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября на вопрос корреспондента «Бабеля» сначала согласился, а затем возразил, что заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову вернули все полномочия.

Впрочем, по информации «Бабеля», эти полномочия все же вернули Татарову (здесь мы объясняем это). После пресс-марафона Офис президента пообещал «Бабелю» организовать разговор с Олегом Татаровым, чтобы прояснить ситуацию, но вместо этого прислали отсканированный документ с пояснениями.

Эту информационную справку мы получили после публикации материала, поэтому добавляем ее отдельной новостью. В тексте документа говорится, что никакие полномочия по взаимодействию с правоохранительными органами Татарову не возвращали.

В Офисе президента это объясняют тем, что распоряжение (от 11 декабря 2020 года) главы ОП Андрея Ермака относительно полномочий Олега Татарова самостоятельное, а изменений в распределение обязанностей не вносили. То есть, упомянутое распоряжение действует до момента его отмены отдельным распоряжением главы ОП.

«Обязанности по обеспечению взаимодействия в установленном порядке Офиса президента Украины с органами прокуратуры, Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины были временно возложены на заместителя главы ОП Андрея Смирнова, который осуществляет указанные обязанности до сих пор», — говорится в объяснении.