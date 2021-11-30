КСУ назначит новых судей по истечении сроков Тупицкого и Касминина. У Зеленского это назвали затягиванием времени

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В Конституционном суде заявили, что назначат новых судей, которых определил президент Владимир Зеленский, когда появятся свободные места по его квоте. Это произойдет в 2022 году, когда закончатся полномочия отстраненных судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Об этом пишет пресс-служба КСУ.

Там отметили, что согласно Конституции президент назначает в состав КСУ шесть судей.

«За период 2013–2018 годов президент Украины назначил на должность шестерых судей Конституционного суда Украины, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должности на основаниях, определенных статьей 149 Конституции Украины», — говорится в сообщении.

Судьи подчеркнули, что все места по квоте президента укомплектованы. Поэтому они приняли решение о созыве специальных пленарных заседаний для назначения определенных Зеленским судей, когда для них появится место. Это должно произойти в 2022 году.

В то же время, у самого Зеленского отметили, что таким образом судьи КСУ затягивают время, чтобы Верховный суд принял выгодные для судей решения.

«Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ», — отметил его спикер Сергей Никифоров.