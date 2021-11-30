Запорожский титано-магниевый комбинат забрали у бизнесмена Фирташа и вернули в собственность государства
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- Алексей Ярмоленко
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Скакодуб Андрей / УНИАН
Запорожский титано-магниевый комбинат забрали у бизнесмена Дмитрия Фирташа и вернули в собственность государства. Решение суда вступило в силу.
Об этом пишет пресс-служба Фонда государственного имущества.
30 ноября Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение суда первой инстанции и постановил передать принадлежащие Фирташу акции завода в собственность государства.
«Победа в апелляционном суде — результат упорной работы команды Фонда госимущества и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Окончательное решение о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства позволит привлечь компетентного и честного инвестора, который превратит его в мощный промышленный актив благодаря продолжению модернизации и эффективному управлению», — отметил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.
- Хозяйственный суд Запорожской области в августе вернул в собственность государства Запорожский титано-магниевый комбинат, принадлежавший компаниям из орбиты олигарха Дмитрия Фирташа. В САП заявили, что вместо модернизации деньги инвестора в размере $110 миллионов потратили, чтобы погасить долги комбината перед кредиторами, связанными с DF Group.
- 18 июня СНБО Украины ввел санкции против украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Рады, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
- Украинский олигарх Дмитрий Фирташ владеет большей частью украинских облгазов, предприятиями металлургического комплекса и другими крупными компаниями. С 2014 года Фирташ находится в Австрии, где продолжаются судебные процессы по его экстрадиции в США. Там его обвиняют в отмывании денег и создании действующих под влиянием рэкета организаций и коррупционных схем за рубежом.