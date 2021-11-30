Запорожский титано-магниевый комбинат забрали у бизнесмена Фирташа и вернули в собственность государства

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Скакодуб Андрей / УНИАН

Запорожский титано-магниевый комбинат забрали у бизнесмена Дмитрия Фирташа и вернули в собственность государства. Решение суда вступило в силу.

Об этом пишет пресс-служба Фонда государственного имущества.

30 ноября Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение суда первой инстанции и постановил передать принадлежащие Фирташу акции завода в собственность государства.

«Победа в апелляционном суде — результат упорной работы команды Фонда госимущества и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Окончательное решение о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства позволит привлечь компетентного и честного инвестора, который превратит его в мощный промышленный актив благодаря продолжению модернизации и эффективному управлению», — отметил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.