В Азербайджане во время тренировочного полета разбился военный вертолет, погибли 14 человек
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Государственная пограничная служба Азербайджана
В Азербайджане в Хизинском районе во время тренировочных полетов на аэродроме Гарахейбат упал военный вертолет Государственной пограничной службы.
Об этом сообщили в пресс-службе пограничной службы страны.
Также отмечается, что инцидент произошел около 10:40 (8:40 по Киеву).
По данным агентства Интерфакс, погибли 14 человек, из них 13 — офицеры, также ранены еще двое офицеров. Сейчас проводится расследование причин аварии.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по подозрению в «нарушении правил полетов или подготовки к ним, что по неосторожности привело к смерти двух или более человек». Следствие взял на особый контроль генеральный прокурор Азербайджана.
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