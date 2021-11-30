Криптовалюта Omicron подорожала в 10 раз за последние четыре дня. Все из-за нового штамма коронавируса
- Автор:
- Олег Панфилович
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Stanislaw Zarychta / Unsplash
Стоимость цифровой валюты Omicron выросла почти в 10 раз за последние четыре дня.
Об этом пишет РБК-Украина.
Накануне стоимость альткоина поднялась выше $689, подорожав таким образом на 1000% всего лишь за четыре дня. Созданная в начале ноября криптовалюта начала стремительно дорожать после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом штамме коронавируса из ЮАР и назвала его «Омикрон».
- 11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и выявили очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.