Госбюро расследований вызвало на допрос нардепа Гео Лероса
- Автор:
- Олег Панфилович
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УНИАН
Народный депутат Гео Лерос был вызван на допрос в Государственное бюро расследований.
Об этом нардеп сообщил в Facebook.
«С/ки из ДБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтобы я не присутствовал на послании Зеленского! Мои адвокаты в этот день не могут присутствовать, у них в это время другие суды», — написал Лерос.
По словам депутата, его защитники попросили перенести допрос, на что получили ответные угрозы. «Это препятствие депутатской деятельности! Следователь мог меня вызвать в любой другой день, или хотя бы во второй половине дня», — пожаловался Лерос.
Нардеп не сообщил, по какому делу его будут допрашивать. Он приложил фотокопию повестки, согласно которой производство было возбуждено 5 ноября.
- 4 ноября 2021 года Гео Лерос во время заседания Верховной Рады с трибуны показал средний палец, вероятно, президенту Владимиру Зеленскому. Фракция «Слуга народа» попросила регламентный комитет Рады дать оценку и вынести решение о поведении Лероса. Комитет рекомендовал отстранить его на 5 заседаний.
- Из-за этого инцидента 11 ноября Государственное бюро расследований сообщило Леросу о подозрении в хулиганстве.
- 18 ноября Печерский районный суд Киева отказался отправлять под круглосуточный домашний арест нардепа Гео Лероса по делу о среднем пальце президенту Владимиру Зеленскому (хулиганство). Его отпустили под личное обязательство.