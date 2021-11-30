Суд не нашел вины депутата Александра Юрченко по делу о ДТП во Львове. Тест на наркотики признан недействительным
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Галицкий райсуд Львова не увидел вины народного депутата Александра Юрченко в деле об аварии в центре Львова, которая произошла 8 июля. Суд признал недействительным тест, который показал наркотическое опьянение.
Копию постановления суда депутат опубликовал у себя в Facebook.
В решении сказано, что сразу после ДТП тест на наркотики проводился с многочисленными нарушениями, а сам тест отсутствует в перечне разрешенных для проверки наркотического опьянения у человека. Результат теста суд признал недействительным, а в действиях Юрченко не увидели состава административного правонарушения.
Сам Юрченко написал, что патрульные полицейские пытались его спровоцировать и подставить. Он опубликовал видеозаписи с нагрудных камер патрульных.
«Вместе с постановлением суда публикую видео, где правоохранители пытаются меня спровоцировать и обсуждают возможность, как подставить народного депутата. Также публикую видео, где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо лучше закупать и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло, значит, кому-то это было выгодно», — написал депутат.
- 8 июля 2021 года Юрченко задним ходом выезжал с платной парковки и ударил автомобиль, который стоял в пробке. После этого он хотел скрыться с места ДТП, но не смог из-за заблокированной дороги. Водитель Volkswagen Jetta начал снимать Юрченко, но тот бросился на него с кулаками и стал вырывать телефон. Патрульные заподозрили, что депутат был под действием наркотиков. Результат теста эти подозрения подтвердил.
- Сам депутат заявил, что не употреблял наркотики и утверждал, что его подставили.