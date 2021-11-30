Украина будет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Twitter / ZelenskyyUa
Украина подписала меморандум с компанией Apple о переписи населения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter 30 ноября.
«Я горжусь тем, что Украина будет второй страной в мире, которая проведет перепись в сотрудничестве с Apple. Сегодня был подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации и этим технологическим гигантом. Цифровизация — безусловный приоритет для нашего государства», — заявил Зеленский.
Детали меморандума Минцифры сообщит позже, однако в сентябре Зеленский встретился с главой Apple Тимом Куком и обсудил сотрудничество в переписи населения. Глава Минцифры Михаил Федоров объяснял, каким было сотрудничество во время переписи населения в США: Apple в Америке предоставила большую часть техники в аренду на несколько недель, что позволило сэкономить бюджетные средства.
8 сентября 2021 года бюджетный комитет Верховной Рады выделил 82,5 миллиона гривен на 2022 год для подготовки к переписи населения, которая состоится в 2023 году.
- В 2019 году тогда министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в 2019 году численность украинцев сократилась на 1,5 миллиона человек. Также он отмечал, что перепись населения обойдется бюджету в 5 миллиардов гривен. Он предлагал провести электронную перепись населения — с помощью математической модели. Украинцев хотели считать с помощью SIM-карт и электронных реестров о детях (РАГСы) и пенсионерах (Пенсионный фонд).