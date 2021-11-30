Джо Байден заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» не является поводом для паники
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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jlhervàs / Flickr
Президент США Джо Байден обратился к американцам из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» — призвал не паниковать, вакцинироваться, а после завершенного курса прививок сделать бустер.
Его обращение цитирует «Голос Америки».
Байден подчеркнул, что новый штамм «вызывает беспокойство, но не является поводом для паники».
«Лучшая защита от нового штамма, или любых других, с которыми мы сталкивались, — это полная вакцинация и дополнительная прививка», — подчеркнул американский президент и добавил, что его команда уже работает с компаниями-производителями вакцин Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson над разработкой планов для чрезвычайных ситуаций или дополнительной вакцинации.
Пока о новом штамме «Омикрон» известно немного, но через две недели будет больше информации о заразности штамма и способности вызывать тяжелые заболевания и о том, эффективны ли существующие вакцины против него.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и зафиксировали очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за нового штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.