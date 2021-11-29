Министр культуры Александр Ткаченко «передумал» уходить в отставку
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- София Телишевская
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Кузьмин Александр / УНИАН
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что министр культуры Александр Ткаченко после разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем передумал уходить в отставку.
Об этом Арахамия заявил по итогам заседания фракции.
«Благодаря господину Ткаченко, господину премьеру… они пообщались, нашли точки взаимопонимания, и эта история осталась только в медиапространстве», — объяснил он.
- Министр культуры Александр Ткаченко утром 11 ноября написал заявление об увольнении. Среди причин он назвал отделение Госкино от Минкультуры: мол, правительство приняло такое решение без согласования с министерством. Ткаченко подчеркнул, что это не единственное решение, с которым он не согласен, в частности, он привел пример создания Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Госкино забрали у Министерства культуры для усиления направления. Он подтвердил, что сделано это было по инициативе Кабмина.