Украина приветствует идею Турции стать посредником между Киевом и Москвой. Кремль пока не комментирует инициативу

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Пресс-служба Офиса президента Украины

В Офисе президента Украины приветствовали предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

«Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину и освобождения пленных. И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, каким сейчас является Турция на глобальном политическом рынке», — заявил в комментарии «РБК-Украина» советник главы ОП Михаил Подоляк.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он передал Владимиру Путину через Эрдогана список людей для обмена.

«Я оставляю без комментариев это сообщение», — сказал Песков.

26 ноября стало известно, что Владимир Зеленский передал российскому лидеру список крымских татар, освобождения которых требует Украина. По его словам, турецкий президент уже передал этот список российской стороне. Отметим, что Путин и Эрдоган в последний раз встречались 29 сентября в Сочи.

Тогда Песков заявил, что единственной базой для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, которую Кремль называет «внутриукраинским конфликтом», остаются Минские соглашения.