Прибывшие из Южной Африки будут проходить в Украине самоизоляцию. Это должно сдержать мутированный штамм «Омикрон»

Новости

Государственная пограничная служба Украины

Министерство здравоохранения разрабатывает стратегию защиты украинцев от мутированного штамма коронавируса «Омикрон». Так, всех приезжающих в Украину туристов из Южной Африки будут отправлять на самоизоляцию.

По данным «Правительственного портала», путешественники, которые провели в соответствующих странах более семи дней на протяжении последних 14 дней, должны пройти 14-дневную самоизоляцию.

Речь идет о таких странах:

Южно-Африканской Республике;

Республике Ботсвана;

Зимбабве;

Намибии;

Королевстве Лесото;

Королевстве Эсватини;

Республике Мозамбик.

Также министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эти страны.