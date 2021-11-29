Прибывшие из Южной Африки будут проходить в Украине самоизоляцию. Это должно сдержать мутированный штамм «Омикрон»
- Автор:
- София Телишевская
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Государственная пограничная служба Украины
Министерство здравоохранения разрабатывает стратегию защиты украинцев от мутированного штамма коронавируса «Омикрон». Так, всех приезжающих в Украину туристов из Южной Африки будут отправлять на самоизоляцию.
По данным «Правительственного портала», путешественники, которые провели в соответствующих странах более семи дней на протяжении последних 14 дней, должны пройти 14-дневную самоизоляцию.
Речь идет о таких странах:
- Южно-Африканской Республике;
- Республике Ботсвана;
- Зимбабве;
- Намибии;
- Королевстве Лесото;
- Королевстве Эсватини;
- Республике Мозамбик.
Также министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эти страны.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов — его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за штамма Британия, Швейцария, Израиль и ряд других стран ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик.
- Израиль, как и Япония, закрыл границы для иностранцев до 2 декабря.