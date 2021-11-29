Контрразведке Израиля разрешили отслеживать геолокацию инфицированных COVID-штаммом «Омикрон»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Nick Brundle Photography
Служба общей безопасности Израиля (Шабак) будет отслеживать геолокацию граждан, инфицированных штаммом коронавируса «Омикрон».
Об этом сообщила канцелярия главы правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет подписал соответствующее разрешение.
Шабак будет отслеживать геолокацию заболевших по мобильному телефону без контроля за соблюдением самоизоляции. Это должно помочь выявлять других заболевших и прервать цепочку заражения.
Решение будет действовать до полуночи 2 декабря, но его могут досрочно отменить. Мера будет ежедневно пересматриваться.
Решение властей активно критикует оппозиция, а также некоторые министры (юстиции, образования и экономики). Привлечение Шабак назвали ударом по демократии.
В марте 2020 года Шабак уже отслеживала зараженных коронавирусом и возможных контактных лиц. Против выступали правозащитники, а в январе 2021 года стало известно, что на карантине ошибочно отсидели почти 400 тысяч людей.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов — его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за штамма Британия, Швейцария, Израиль и ряд других стран ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик.
- Израиль, как и Япония, закрыл границы для иностранцев до 2 декабря.