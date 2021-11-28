В России заявили, что еще почти 30 ее дипломатов покинут США до конца января

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Почти 30 российских дипломатов будут вынуждены вместе с семьями покинуть США. Их высылают из страны.

Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, пишет «Голос Америки».

«Дипломатов наших [в США] выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями… Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом», — заявил он.

До этого в РФ заявляли, что с 2016 года более 100 российских дипломатов вместе с семьями выслали из США. Сейчас там работают около 200 дипломатов, в то время как в 2017 году их было около 1 200.

Ранее в этом году посольство США в Москве прекратило выдавать недипломатические визы и причислило россиян к категории «бездомных» заявителей (homeless nationals), которые могут обращаться за визой в третьих странах.