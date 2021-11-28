Премьер-министром Чехии стал Петр Фиала

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Petr Fiala

Президент Чехии Милош Земан назначил лидера коалиции «Вместе» (SPOLU) Петра Фиалу главой нового Кабинета министров.

Об этом сообщает Czech Rario.

Торжественная церемония состоялась в воскресенье, 28 ноября, в загородной резиденции главы государства в городке Ланы возле Праги. Учитывая, что у президента Земана коронавирус, церемония проходила с определенными ограничениями. Земан был отделен от Фиалы стеклянным боксом. Сценарий церемонии допускал только визуальный и звуковой контакт.

Назначение Фиалы состоялось через семь недель после всеобщих октябрьских выборов. Тогда коалиция «Вместе» (SPOLU), сформированная тремя оппозиционными правоцентристскими партиями во главе с Петром Фиалой, получила 99,97% голосов.

Пока неясно, когда президент назначит весь Кабмин, однако Петр Фиала уже представил состав правительства из 18 человек. Новый премьер-министр заявил, что его кабинет готов немедленно взять на себя ответственность за страну, учитывая пандемию, энергетический кризис и инфляцию.

Petr Fiala

Фиале 57 лет, он является лидером Гражданской демократической партии с 2014 года. В 2004—2011 годах был ректором Университета имени Масарика, затем два года возглавлял Конференцию чешских ректоров. В 2011 году стал государственным советником по вопросам образования. В мае 2012 года присоединился к правительству Петра Нечаса, заняв должность министра образования. В 2013 году Фиала присоединился к Гражданской демократической партии, в январе 2014 его избрали главой партии. В парламенте он с 2013 года. На должности премьера Фиала заменил Андрея Бабиша.