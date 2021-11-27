В Николаевской области в многоэтажке прогремел взрыв: разрушены верхние этажи, есть пострадавшие
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба ГСЧС
В городе Новая Одесса Николаевской области утром 27 ноября раздался взрыв в пятиэтажном жилом доме.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, взорвался бытовой газ.
В результате взрыва в угловой части дома разрушены 4-й и 5-й этажи дома, на верхнем этаже пострадали три человека, спасатели помогли им покинуть помещение и передали медикам.
Как уточнили в ГСЧС, у одного человека предварительно сломана рука и поврежден позвоночник, еще двое находятся в шоковом состоянии.
Из поврежденного подъезда эвакуировали 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на 4-м этаже еще может находиться женщина, которая проживала там одна.
В настоящее время информация о жертвах и пострадавших уточняется, идет демонтаж разрушенных конструкций дома.
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