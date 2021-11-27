Полиция открыла производство из-за погрома в баре «Хвильовий» в Киеве
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Киевские следователи начали уголовное производство по факту нападения на бар «Хвильовий», расположенный на Подоле.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
«Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Продолжаются следственные действия», — рассказали правоохранители.
Также в полиции уточнили, что были задержаны 12 молодых людей.
- Вечером 26 ноября группа молодых людей в балаклавах, масках и спортивных костюмах разбила окна бара и пыталась попасть внутрь. Однако работники заведения не пустили их. По словам очевидцев, у нападавших выпала визитка организации «Центурия». После этого они скрылись. Впоследствии правоохранители при отработке территории задержали подозреваемых в нападении на заведение.
- 6 ноября на этих же локациях праворадикалы устроили акцию «против наркоторговли». Тогда организатором мероприятия являлись активист Кристиан Ударов и праворадикальная организация «Катарсис». Сам Ударов отметил, что он не был организатором, а только участником этой «акции».