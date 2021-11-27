В Украине за сутки зарегистрировали 14 200 новых больных с коронавирусом, 568 пациентов умерли

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Украине за минувшие сутки, 26 ноября, зарегистрировали 14 200 новых случаев коронавируса (из них 1 296 детей).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, за сутки госпитализировали 3 305 человек, летальных исходов — 568, выздоровели 22 946 пациентов.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Киеве (1 630) и Донецкой области (1 044).

С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились 3 414 540 человек, выздоровели — 2 899 967 пациентов, умерли — 84 717.

Также отмечается, что за сутки в Украине вакцинировали против коронавируса 279 776 человек. Первую дозу получили 81 459 человек, вторую — 198 317 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 246 110 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 808 676 украинцев.