В Украине за сутки зарегистрировали 14 200 новых больных с коронавирусом, 568 пациентов умерли
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Украине за минувшие сутки, 26 ноября, зарегистрировали 14 200 новых случаев коронавируса (из них 1 296 детей).
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным Минздрава, за сутки госпитализировали 3 305 человек, летальных исходов — 568, выздоровели 22 946 пациентов.
Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Киеве (1 630) и Донецкой области (1 044).
С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились 3 414 540 человек, выздоровели — 2 899 967 пациентов, умерли — 84 717.
Также отмечается, что за сутки в Украине вакцинировали против коронавируса 279 776 человек. Первую дозу получили 81 459 человек, вторую — 198 317 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 246 110 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 10 808 676 украинцев.
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине стабилизируются все показатели — регионы будут постепенно выходить из «красных» зон. Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.
- 24 ноября Кабинет министров ввел новые ограничения в карантинных зонах. Теперь в «желтой» зоне все посетители и персонал общественных заведений должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой или иметь сертификат о выздоровлении или отрицательном тесте.