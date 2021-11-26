«Укрзалізниця» упростила покупку билетов на региональные поезда
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Гонтарь Владимир / УНИАН
«Укрзалізниця» упростила онлайн-оформление проездных билетов на региональные поезда (800-й нумерации) для пассажиров.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как отмечается, «Укрзалізниця» отменила оформление бланков заказов для пассажиров региональных поездов.
Ранее покупая билеты на региональные поезда, пассажиры получали на почту бланк заказа, который нужно было обменять в кассе на проездной документ. С самими бланками в поезда не пускали.
- «Укрзалізниця» объявила о начале продаж билетов на все поезда по новому графику движения, который начнет действовать с 12 декабря. В общей сложности запустят 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.
- Также появились 7 рейсов на лыжный курорт Буковель.
- В Украине с 21 октября действуют ужесточенные правила карантина, касающиеся пассажирских перевозок между областями. Новые ограничения касаются путешествий между регионами на автобусах, поездах и самолетах. В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, подтверждающий их безопасность: или сертификат вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, которому не больше 72 часов.