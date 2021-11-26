BioNTech и Pfizer проверяют, защищает ли их вакцина от нового варианта коронавируса. На это уйдет около двух недель
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Leon Neal / Staff
Компании BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину от коронавируса против нового варианта В.1.1.529, имеющего 32 мутации, который выявили в Южной Африке.
Об этом, ссылаясь на заявление немецкой компании, пишет Reuters.
«Мы понимаем обеспокоенность экспертов и немедленно приступили к тестированию варианта B.1.1.529. Мы ожидаем получения дополнительных данных по результатам лабораторных тестов не позднее, чем через две недели», — заявили в BioNTech.
Ученые отмечают, что эти данные дадут понять, является ли B.1.1.529 альтернативным вариантом, для противодействия которому следует изменить вакцину от коронавируса.
По подсчетам представителей BioNTech, на оценку уйдет «около двух недель».
Также в компании рассказали, что смогут сменить вакцину в течение 6 недель и отгрузить первые партии в течение 100 дней.
- Штамм B.1.1.529 был выявлен 11 ноября в Ботсване. Впоследствии его подтвердили в ЮАР и соседних странах. В Гонконге B.1.1.529 выявили у прибывшего из Южной Африки путешественника.
- Ученые считают, что B.1.1.529 может быть более опасным, чем все известные штаммы. Его усложненная мутация (вероятно) позволяет обходить защиту антител.
- Великобритания, Израиль и ряд других стран ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик из-за распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529.
- Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание из-за распространения нового штамма коронавируса.