Медиахолдинг нардепа Вадима Столара возглавил экс-директор NewsOne и «112 Украина»

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Медиахолдинг LiveNetwork возглавил бывший директор NewsOne и информагентства «112 Украина» Юрий Будяк.

Об этом сам Будяк сообщил на своей странице в Facebook.

Отметим, что до этого холдингом руководил Институт когнитивного моделирования — это Дмитрий Царенко, Виктор Березенко и Светлана Павелецкая.

Ранее Институт когнитивного моделирования сообщил, что с 28 ноября прекращает сотрудничество с медиахолдингом из-за истечения срока действия контракта.